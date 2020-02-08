JASAT timine uyuşturucu satmaya çalışan şahıs tutuklandı Zehir tacirinin müşterilerini ‘Dövüş horozu almaya geldim’ parolasıyla karşıladığı ortaya çıktı

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Denizli’de uyuşturucu alıcısı kılığına giren Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timine esrar satmaya çalışan zehir tacirine ekiplerce suçüstü yapıldı. Şahsın uyuşturucu almaya gelenleri ‘Dövüş horozu almaya geldim’ parolasıyla karşıladığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, mahallede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. JASAT timi üyeleri uyuşturucu alıcısı gibi davranarak A.D., isimli şahsın evine geldi. Ardından A.D., tim üyelerine elinde bulunan 300 gram esrar satmaya çalışınca suçüstü yapıldı. A.D., daha sonra ekiplercegözaltına alındı. Zehir tacirinin uyuşturucu almaya gelenleri ‘Dövüş horozu almaya geldim’ parolasıyla karşıladığı onun haricindeki kullanıcılara ise uyuşturucu satmadığı iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan JASAT timi operasyon sırasında eve uyuşturucu almak için geldiğini belirlediği 4 kişiyi daha yakaladı.

DENİZLİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:33

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