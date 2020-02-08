Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı Devrilen araçta sıkışan yaralı uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, yaralanarak araç içerisinde sıkışan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı ile çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli istikametine giden Ahmet Ertuğrul idaresindeki 20 BF 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi. Kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan Bayram Ali ve Osman Ertuğrul yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralılardan birini uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Sonrasında ise yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

DENİZLİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:33

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