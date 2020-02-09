'Babam ve ben'

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Denizli’nin Buldan ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki 2 katlı binada bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin iş yeri içerisinde dumanlar oluşturmasıyla paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangın maddi hasarla atlatılırken yaralanan veya ölen olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:32

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