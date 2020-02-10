Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

'Babam ve ben'

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Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. Konyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Onazi antrenmana katılmadı.

DENİZLİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:43

YATSI 19:59

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