FETÖ operasyonlarında 7 gözaltı, 1 tutuklama

Denizli’de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda Denzili Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile ‘terör Örgütüne üye olmak, sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheli şahıs ile sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçundan 1 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklandı, 6’sının işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

DENİZLİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

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