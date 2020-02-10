Denizli'deki silah kaçakçılığına 2 tutuklama

'Babam ve ben'

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DENİZLİ'de, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından cumartesi günü belirlenen 3 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 5 fişek, 6 silah parçası, 3 bıçak ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri de serbest bırakıldı.



DENİZLİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

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