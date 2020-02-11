Özel Denizli Tekden Hastanesine karın ağrısı şikayeti ile başvuran bir kadının safra kesesinden irili, ufaklı 120’ye yakın taş kapalı ameliyatla çıkarıldı. Kadın yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Solmaz Konyalıoğlu isimli 82 Yaşındaki kadın karın ağrısı ve sırt ağrısı şikayeti ile geçtiğimiz hafta Denizli Tekden Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Konyalıoğlu’nun safra kesesinde taş olduğu belirlendi. Ardından Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin tarafından ameliyata alındı. Ameliyat sonrası Dr. Tekin öncülüğündeki ekip tarafından Konyalıoğlu’nun safra kesesinde irili, ufaklı 120’ye yakın taş çıkarıldı.

DENİZLİ 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:30

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