Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 3 farklı ilde kablo hırsızlık şebekesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Denizli ve çevre illerde meydana gelen kablo hırsızlıkları üzerine JASAT timi tarafından çalışma başlatıldı. Tim çalışmalarında hırsızlık olayının bir şebeke tarafından gerçekleştirildiğini tespit edince Denizli merkezli Antalya ve Diyarbakır’da önceden belirlenen 5 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar ardından Denizli’ye getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.