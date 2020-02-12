Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

DHA

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Kemal Karagün (35), annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Kemal Karagün'ü yakalamak için çalışma başlattı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Kemal Karagün (35), annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Kemal Karagün'ü yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Selman Karagün, annesi Esma Karagün (68) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Selman Karagün, annesini darp etti. Bu sırada evde bulunan Kemal Karagün, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Selman Karagün'ü 22 yerinden bıçakladı. Kemal Karagün, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Selman Karagün, ambulansla, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selman Karagün, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Kemal Karagün'ü yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

El freni çekilmeyen otomobil, duvara çarptı
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen otomobil, duvara çarptı
Yetenekli eller çamura hayat veriyor
YEREL HABERLER Yetenekli eller çamura hayat veriyor
Denizli’de korkunç olay Kardeşi annesini darp ettiği ileri sürülen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Denizli’de korkunç olay Kardeşi annesini darp ettiği ...
Kablo hırsızlık şebekesini JASAT şafak vakti çökertti JASAT’tan 3 ilde 5 farklı adrese eş zamanlı ‘kablo hırsızlığı’ operasyonu
YEREL HABERLER Kablo hırsızlık şebekesini JASAT şafak vakti ...
Dağda mahsur kalan genç, donmak üzereyken kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan genç, donmak üzereyken kurtarıldı
Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildiği anlar ...
Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı Bisiklet ile geziye çıkan genç dağda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken ...
Başhekime saldırdığı ileri sürülen müdür açığa alındı
YEREL HABERLER Başhekime saldırdığı ileri sürülen müdür açığa alındı
Denizli Valiliğinden hastanedeki kavgayla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Denizli Valiliğinden hastanedeki kavgayla ilgili ...
Başkan Zolan: "Gençlik varsa gelecek var demektir" Denizli'de 'Lise Komisyonu' seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Zolan: "Gençlik varsa gelecek var ...
GEKA’den eğitime önemli destek
YEREL HABERLER GEKA’den eğitime önemli destek
Duvar ustası aşkını tuğlayla ördü
YEREL HABERLER Duvar ustası aşkını tuğlayla ördü
Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı
Karın ağrısıyla geldi, safra kesesinden 120 taş çıkarıldı
YEREL HABERLER Karın ağrısıyla geldi, safra kesesinden 120 taş ...
Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı
Kazada ölen 8 aylık hamile kadının bebeğinin tedavisi devam ediyor
YEREL HABERLER Kazada ölen 8 aylık hamile kadının bebeğinin tedavisi ...
Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ...
Doğum gününde kazada yaralanan kadın öldü, karnındaki bebek ameliyatla alındı 
YEREL HABERLER Doğum gününde kazada yaralanan kadın öldü, karnındaki ...
Denizlili karateci Damla Su'dan Avrupa'da bronz
YEREL HABERLER Denizlili karateci Damla Su'dan Avrupa'da bronz
Denizlispor evinde kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor evinde kazanmak istiyor
Anne öldü bebekleri hayata tutundu Kazada ölen hamile kadının bebekleri hastanede ameliyatla alındı
YEREL HABERLER Anne öldü bebekleri hayata tutundu Kazada ölen hamile ...
Bir gün içerisinde 2 defa uyuşturucu ile yakalandı 2 defa uyuşturucu ile yakalanan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bir gün içerisinde 2 defa uyuşturucu ile yakalandı 2 ...
(Özel) Duvarı ‘aşk’ ile ördü Tuğlalar ile kalp çizerek duvarları ördü Daha önce tepesinde halay çekilen inşaat şimdi de aşkın yüzü oldu Sevgisini inşaata kattı herkes onu merak ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Duvarı ‘aşk’ ile ördü Tuğlalar ile kalp ...
Karın ağrısıyla gelen hastanın safra kesesinden 120’ye yakın taş çıkarıldı Özel Denizli Tekden Hastanesinde ender rastlanan safra kesesi ameliyatı
YEREL HABERLER Karın ağrısıyla gelen hastanın safra kesesinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X