Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Kazanırsak önümüz açık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Kazanırsak önümüz açık

DHA

- SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'la oynanacak maç öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. "Bu hafta kazanırsak önümüzün açık olduğu aşikar" diyen Özdilek, "Alttaki rakiplerle ciddi bir puan farkı olacak. Ligin boyu kısaldı. Kazanarak önümüze daha rahat bakmak istiyoruz" dedi.

- SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'la oynanacak maç öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. "Bu hafta kazanırsak önümüzün açık olduğu aşikar" diyen Özdilek, "Alttaki rakiplerle ciddi bir puan farkı olacak. Ligin boyu kısaldı. Kazanarak önümüze daha rahat bakmak istiyoruz" dedi.
Ligde alınan her puanın çok değerli olduğunu belirten Özdilek, "Kazanamıyorsanız, kaybetmemek önemli bir olgudur. İki haftadır doğru gittiğimizi düşünüyorum. Bireysel hatalarımızı minimize ettik. Bu hafta kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde Kayserispor ile karşılaşacağız. Onlar da ligdeki konumları itibariyle kazanmak için oynayacaklardır. Bu ligde içerde ve dışarda her maç çok zor. Biz aynı ciddiyet ve kararlılıkla, seyircimizin de desteğiyle maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
İç sahada sezon başından beri galip gelememe sıkıntısı yaşayan Denizlispor'da taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Mehmet Özdilek, "Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Deplasmanda bu ligin en başarılı takımlarından birisiyiz. Bu önemli bir başarı grafiği. İçeride de tam tersi, zaman zaman zafiyet yaşadığımız müsabakalar oynadık. Kazanabileceğimiz çok maçı bireysel hatalar nedeniyle kazanamadık. Deplasmanda bu hatalardan imtina ediyoruz. Bizim için her maç, her puan çok önemli. Biz her hafta kendimizi ileri taşıyoruz. İkinci yarıda 4 maçtır kazanamıyoruz. Kolay da kaybetmiyoruz. Bu hafta kazanırsak önümüzün açık olduğu aşikar. Alttaki rakiplerle ciddi bir puan farkı olacak. Ligin boyu kısaldı. Kazanarak önümüze daha rahat bakmak istiyoruz. Bizim içi en kıymetli olan, bu hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçı olacak" ifadelerini kullandı.
RECEP NİYAZ: KARA BULUTLARI DAĞITACAĞIZ
Denizlispor'da cumartesi günü sahalarında zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Recep Niyaz, 3 puanla kara bulutları dağıtmak istediklerini söyledi. Recep, "Kayserispor geçen hafta son dakikada gol yedi ve puan kaybetti. Onlar da ısrarla yukarı tırmanmak istiyor. Kolay bir maç olmayacak. Puan sıralamasında altta olsalar da kesinlikle kolay bir maç olmayacak, zorlanacağız. Biz iyi bir takımız. İçerde kazanmakta zorluk çekiyoruz ama bu sürecin de geçici olduğuna inanıyorum. Ben Kayserispor maçında kara bulutları dağıtacağımıza inanıyorum. Bizim için hakikaten kazandıktan sonra ligin büyük bir bölümünü tamamlamış olabiliriz. Çünkü rakiplerimiz kendi aralarında oynuyor. İçerde oynayacağımız iki rakibimiz daha var. Kayserispor maçından 3 puan alacağımıza hem taraftar hem camia hem futbolcular olarak bu hasrete son vereceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
Ligde forma giyemediği dönemlerde üzüntü yaşadığını ifade eden Recep Niyaz, "Ben hiç bir zaman çalışmayı bırakmadım. Bizim işimiz bu, buraya her gün gelmeliyiz ve antrenman yapmak zorundayız. Ben Göztepe maçında hazır olmamış olsaydım, takım içinde sırıtsaydım belki Konyaspor maçında oynamayacaktım. Bundan sonraki süreçte oynarım veya oynamam açıkçası bu süreçten sonra çok önemli değil. Çünkü hepimizin ortak çıkarı olan bir Denizlispor camiası var. Mümkün olduğunca bu camiayı üst sıralara taşımak hepimizin amacı. Ben de bu camianın bir neferi evladı olarak elimden geldiğince mücadeleyi gösteriyorum. Oynamadığım zaman çok fazla üzülüyorum çünkü bu takıma çok fazla emek vermek isteyenlerdenim. Ama karar veren biz değiliz, kararı hocamız veriyor. Ama şuna inanıyorum ki oynayan her oyuncuda elimizden geldiği kadar bu takıma layık olmaya çalışıyor. Yeter ki kötü mücadele etmeyelim" dedi. 
ÖZEL KONUKLAR
Denizli'de özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören fiziksel ve zihinsel engelli öğrenciler, antrenman öncesi Denizlispor'u ziyaret etti. Öğrenciler, teknik direktör Mehmet Özdilek'e çiçek verdi. Futbolcular zihinsel ve bedensel öğrencilerle yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Yeşil-siyahlılarda Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes'in sakatlıkları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenman öncesi engelli öğrencilerin ziyaretinden görüntüler
Antrenmandan detay görüntüler
Teknik direktör Mehmet Özdilek'in konuşması
Recep Niyaz'ın konuşması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Hırsızlıkta son nokta 'elektrik akımı bağlı sayacı çaldılar' 15 yıllık elektrik tesisatçısı hayrete düşüren olayla ilgili olarak: "15 yıllık meslek hayatım boyunca ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum”
YEREL HABERLER (Özel) Hırsızlıkta son nokta 'elektrik akımı bağlı ...
Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
El freni çekilmeyen otomobil, duvara çarptı
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen otomobil, duvara çarptı
Yetenekli eller çamura hayat veriyor
YEREL HABERLER Yetenekli eller çamura hayat veriyor
Denizli’de korkunç olay Kardeşi annesini darp ettiği ileri sürülen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Denizli’de korkunç olay Kardeşi annesini darp ettiği ...
Kablo hırsızlık şebekesini JASAT şafak vakti çökertti JASAT’tan 3 ilde 5 farklı adrese eş zamanlı ‘kablo hırsızlığı’ operasyonu
YEREL HABERLER Kablo hırsızlık şebekesini JASAT şafak vakti ...
Dağda mahsur kalan genç, donmak üzereyken kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan genç, donmak üzereyken kurtarıldı
Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildiği anlar ...
Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı Bisiklet ile geziye çıkan genç dağda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken ...
Başhekime saldırdığı ileri sürülen müdür açığa alındı
YEREL HABERLER Başhekime saldırdığı ileri sürülen müdür açığa alındı
Denizli Valiliğinden hastanedeki kavgayla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Denizli Valiliğinden hastanedeki kavgayla ilgili ...
Başkan Zolan: "Gençlik varsa gelecek var demektir" Denizli'de 'Lise Komisyonu' seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Zolan: "Gençlik varsa gelecek var ...
GEKA’den eğitime önemli destek
YEREL HABERLER GEKA’den eğitime önemli destek
Duvar ustası aşkını tuğlayla ördü
YEREL HABERLER Duvar ustası aşkını tuğlayla ördü
Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan kamyonette 4 kişi yaralandı
Karın ağrısıyla geldi, safra kesesinden 120 taş çıkarıldı
YEREL HABERLER Karın ağrısıyla geldi, safra kesesinden 120 taş ...
Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı
Kazada ölen 8 aylık hamile kadının bebeğinin tedavisi devam ediyor
YEREL HABERLER Kazada ölen 8 aylık hamile kadının bebeğinin tedavisi ...
Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ...
Doğum gününde kazada yaralanan kadın öldü, karnındaki bebek ameliyatla alındı 
YEREL HABERLER Doğum gününde kazada yaralanan kadın öldü, karnındaki ...
Denizlili karateci Damla Su'dan Avrupa'da bronz
YEREL HABERLER Denizlili karateci Damla Su'dan Avrupa'da bronz
Denizlispor evinde kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor evinde kazanmak istiyor
Anne öldü bebekleri hayata tutundu Kazada ölen hamile kadının bebekleri hastanede ameliyatla alındı
YEREL HABERLER Anne öldü bebekleri hayata tutundu Kazada ölen hamile ...
Bir gün içerisinde 2 defa uyuşturucu ile yakalandı 2 defa uyuşturucu ile yakalanan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bir gün içerisinde 2 defa uyuşturucu ile yakalandı 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X