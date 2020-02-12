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Denizli’de meydana gelen ve akıllara durgunluk veren hırsızlık olayında, bir apartmanın girişindeki elektrik akımı bağlı sayaç çalındı. Olayın ardından yeni sayaç takmak için binaya gelen elektrik tesisatçısı Ferdi Koçak isimli usta ise olaya esprili bir dille yaklaşarak, “15 yıllık meslek hayatım boyunca ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum” dedi.

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