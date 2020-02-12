Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Sakatlıkları bulunan Lopes ve Onazi antrenmana katılmadı

Denizlispor, Süper Lig’in 22. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman taktik çalışmalarıyla devam etti. Antrenmana sakatlıkları dolayısı ile Thiago Lopes ve Ogenyi Onazi katılmadı.

Öte yandan antrenmanın sürpriz misafirleri de vardı. Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar antrenmanı saha kenarında takip etti. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve futbolcular çocuklar ile yakından ilgilendi.

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