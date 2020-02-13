Toplumsal mesaj içeren cümleleri, afişlere yazdırıp dükkanının dışına asıyor

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, mahalle kasabı Kadir Öz (36), okuduğu kitaplardan beğendiği, toplumsal mesaj içeren cümleleri dev afişlere yazdırarak, dükkanının dış cephesine asıyor. Caddeden geçerken, afişleri görenler, cep telefonlarının kameralarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor.

Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda kasaplık yapan Kadir Öz, okuduğu kitaplardan beğendiği ve toplumsal mesajlar içeren cümleleri 8 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde bez afişlere yazdırıyor. Öz, daha sonra bu afişleri dükkanının dış cephesine asarak, yoldan geçenlerin okumasını sağlıyor. Öz, en son olarak yaptırıp, astığı dev afişe, 'Bu dünyayı sarılmak kurtaracak. Hep gülün, yeter ki kalbiniz kirlenmesin' yazdırdı. Kasap dükkanının üzerindeki afişe, caddeden geçenler ise dikkatle bakıyor. Afişleri görenler, cep telefonlarının kameralarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor. Bazı kişiler de dükkana girip, Öz'e afiş için teşekkür ediyor.

Kasap Kadir Öz, amacının, herkesin yüzünü güldürmek olduğunu belirterek, "Son zamanlarda ülkemiz deprem ve çığ gibi doğal afetler yaşadı. Ben de okuduğum kitaplarda beğendiğim ve toplumsal mesajlar içeren cümleleri afişe yazdırıp, vatandaşların okuması için asıyorum. Amacım vatandaşların yüzünde ufak bir tebessüm oluşturmak, onları mutlu etmek. Caddeden geçenler, afişi çok beğeniyor, gelip teşekkür edenler bile var. Topluma sadece küçük bir cümleyle mesaj vererek katkıda bulunmaya çalışıyorum" dedi.

Kaldırımdan geçerken, gördüğü afişi beğendiğini dile getiren Hanifi Çağın ise "Güzel bir toplumsal yazı, hoşuma gitti. Cep telefonuyla çekip sosyal medya hesabımda paylaştım" diye konuştu.



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