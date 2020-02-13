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Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Lopes, Zakarya ve Onazi fizyoterapist ...

İHA

Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Lopes, Zakarya ve Onazi fizyoterapist eşliğinde çalıştı

Denizlispor, Süper Lig’in 22. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma, pas çalışması ile devam ederek taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşilsiyahlı ekipte tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Darbeye bağlı ağrıları bulunan Radoslaw Murawski tedbir amaçlı takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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