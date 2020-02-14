Ocak ayında Denizli'de bin 576 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli’de konut satışları yüzde 89,9 arttı

Konu ile ilgili TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli’de konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %89,9 oranında artarak bin 576 oldu. Bu satışların 515’i ilk satış, bin 061’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 575,2 oranında artış göstererek 709 oldu. 709 ipotekli satışın 236’sı ilk satış, 473’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 42 bin 237 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 37,2 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 45,0 olarak gerçekleşti.

Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 oranında artış göstererek 867 oldu. Bu satışların 279’u ilk satış, 588’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 71 bin 378 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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