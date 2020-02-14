Eskort dolandırıcıları, paraları altına yatırdı İnternette eskort siteleri kurup dolandırıcılık yapan şebekeyi polis çökertti

Denizli’de polis tarafından kurdukları eskort internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1'i erkek 3’ü kadın 4 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin tutuklandığı olayda şebeke üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları altına yatırdıkları ortaya çıktı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eskort dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 3’ü kadın olmak üzere 4 şahsı takibe aldı. Polis şahısların kurdukları internet siteleri üzerinden eskort dolandırıcılığı yaptıkları tespit etti. Ekipler ardından H.A. isimli erkek şahsın ikametine operasyon yaptı. Operasyonda H.A. ile birlikte F.A., A.B. ve D.B. isimli kadınları gözaltına alındı. H.A.’nın evinde ve aracında yapılan aramalarda, 16 sayfa içerisinde eskort dolandırıcılığı ile ilgili konuşma metinleri, isim bilgileri, T.C. kimlik bilgilerinin bulunduğu not kağıtları, 26 adet çeşitli bankalara ait banka kartları ve PTT kartları, 15 adet cep telefonu, 1 adet para yatırıldığına dair dekont, 11 adet sim kartı, suçtan elde edilen gelir olduğu düşünülen 8 adet çeyrek altın, 1 adet ikili burma bilezik, 1 adet tam altın, 1 adet hesap cüzdanı, 2 adet başka şahıslara ait nüfus cüzdanı, 4 bin 150 TL nakit para, 1 Amerikan Doları, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden H.A. ve F.A. isimli kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, D.B. ve A.B. adlı kadınlar da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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