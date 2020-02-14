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Minibüsle çarpışan motosikletteki baba öldü, kızı yaralandı

DHA

- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletteki kask takmayan sürücü Özcan Kırnatı (55) yaşamını yitirdi, arkasındaki kızı Sevilay Yavuz (26) ağır yaralandı.

- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletteki kask takmayan sürücü Özcan Kırnatı (55) yaşamını yitirdi, arkasındaki kızı Sevilay Yavuz (26) ağır yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi, Uşak Caddesi'nde meydana geldi. Özcan Kırnatı'nın kullandığı 20 L 7032 plakalı motosiklet, Fuat Akşehirli (50) yönetimindeki 20 AAY 623 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kırnatı ile arkasındaki kızı Sevilay Yavuz, yola savruldu. Minibüs şoförü Akşehirli'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Kırnatı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan kızı Sevilay Yavuz ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Kırnatı'nın cesedi jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.
Jandarma, minibüs sürücüsü Akşehirli'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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