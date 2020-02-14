Kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü

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Denizli’nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 40 yaşındaki Zeynep Yörük hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan traktör ile evine dönmek için yola çıkan 40 yaşındaki Zeynep Yörük direksiyon hakimiyetini kaybedince, savrulan traktör tarlaya devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ters dönen traktörün altında kalan Yörük’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Yörük, Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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