Forum Çamlık AVM’de aşkın dansı tango gösterisi AVM’de Sevgililer Günü'ne özel kampanya ve gösteriler

Denizli Forum Çamlık AVM'de, Sevgililer Günü'ne özel “Aşk Oyunu” kampanyasıyla eğlence ve alışveriş bir araya geldi. Kampanya programı kapsamında sunulan dans gösterisi ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Forum Çamlık AVM'de 13 16 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Aşk Oyunu kampanyası kapsamında ziyaretçiler hem sevdikleri için keyifle alışveriş yapacak hem de anında sürpriz hediyelerden birini kazanma fırsatı yakalayacak. Kampanya süresince en fazla iki fişte 200 TL’lik alışveriş yapan tüm Forum Çamlık ziyaretçileri, Aşk Oyunu’na katılmaya hak kazanacak. Özel indirimler ve “Aşk Oyunu” kampanyasının yanı sıra Sevgililer Günü temalı dekorlar da ziyaretçilerinin büyük ilgi ve beğenisini topladı. Birçok vatandaş dekorların önünde fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Bugün ise Aşk Oyunu kampanyası yanı sıra Sevgililer Günü dolayısıyla dans gösterisi sunuldu. Bir anda ortaya çıkan çiftin tango gösterisi sırasında ziyaretçilerin şaşkınlıklarını gizleyemedikleri gözlerden kaçmadı. Çiftler el ele ve sarılarak dans gösterisini izledi. Tango gösterisi yarın da yapılacak.

1316 Şubat tarihlerinde aşk temalı pek çok sürpriz ürünü kazanmak, Sevgililer Günü indirimlerinden faydalanmak, aşkın dansı Tango Gösterisi’ni izlemek isteyen tüm ziyaretçiler keyifli ve kazançlı bir alışveriş için Forum Çamlık’a davet edildi.

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