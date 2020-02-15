Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kayserispor: 1 (Maç Sonucu)

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Süper Lig’in 22. haftasında Denizlispor evinde karşılaştığı Kayserispor'a 10'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Emre'nin sol kanattan ortasında arka direkte Mesanovic kafayla topu indirdi. Topu önünde bulan ve dönerek vuran Kravets’in şutu kaleci Stachowiak’da kaldı.

69. dakikada sol kanattan Mensah'ın yaptığı ortada ön direkte topa yükselen Sapunaru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

75. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Özgür'ün ortasında ceza sahası içinde Rodallega’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung’da kaldı.

90. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ortasında arka direkte bulunan Mustafa Yumlu’nun yaptığı kafa vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, İlker Takpak xx

Yukatel Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu, Özgür Çek xx, Mbamba xx (Sedat Şahintürk dk. 77 x), Murawski xx, Sacko xx, Aissati xx (Recep Niyaz dk. 66 x), Estupinan xx (Olcay Şahan dk.62 x), Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Alihan Kalkan, Ben Yousef, Barrow, Sackey

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Sapunaru xxx, Mesanovic xx (Rienstra dk. 85 ?), Emre Taşdemir xx, Djedje xx, Pedro xx (Mario Situm dk. 79 x), Mensah xx, Diego xx, Gustavo xx, Kravets xx

Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Cenk Şahin

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: Sapunaru (dk. 69) (Kayserispor)

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