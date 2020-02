Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Denizli’de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: "Denizli Türkiye’de en çok turist gelen iller arasında 5. sırada” "Termal sağlık turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde ziyaretçiler en az bir hafta, 10 gün şehrimizde kalabilir" "Denizlimize gelen bir kişi her gün farklı bir yere gidebilir”

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Denizli'nin zengin termal kaynaklarını anlatan Başkan Zolan, "Termal sağlık turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde ziyaretçiler en az bir hafta, 10 gün şehrimizde kalabilir" dedi.

Bir dizi ziyaret, inceleme ve program için Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Kurul Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, kurul üyeleri Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet ve Nukhet Küçüker ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki katıldı. Denizli'nin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri anlatan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve kurul üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, kentin belediyecilik hizmetleriyle Türkiye'ye örnek bir kent olduğunu belirterek, "Denizli'de çok güzel birlik ve beraberlik var. Çok güzel eserler var" dedi.



Başkanvekili Topaloğlu: "Gözlemlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz"

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Topaloğlu ise, kurulun sağlık ve gıdada öncü olan kentlerini ziyaret ettiğini anlattı. Topaloğlu, "Eylül ayında sağlıkla ilgili çalışmalar yapacağız. Sağlık turizminin alt dallarından olan termal turizmle ilgili Sayın Bakanımızın moderatörlüğünü yaptığı toplantımız oldu. Bu ziyaretle Denizli’deki termal turizmle ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Tedavi merkezini gördük, çok güzel çalışmalar ve imkanlar var. Bunlar değerlendirilebilir. Turizme katma değer katmak mümkün. Gözlemlerimizi rapor halinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" dedi.



"Denizli Türkiye’de en çok turist gelen iller arasında 5. sırada”

Başkan Osman Zolan, ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Denizlimiz kadim bir şehir. Denizlimizin tekstili de, sanayisi de lokomotif. 3,5 milyar doları aşan ihracatımız var. Sadece sanayi şehri değil aynı zamanda turizm şehriyiz. Denizli 2,5 milyonun üzerinde turistin geldiği bir şehir. Başta Pamukkalemiz olmak üzere 19 antik kentimiz ve çok zengin jeotermal kaynaklara sahibiz. Denizli Türkiye’de en çok turist gelen iller arasında 5. sıradadır. Denizli'nin turizmdeki sıkıntısının kısa süreli konaklamalar. Termal turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde ziyaretçiler en az bir hafta 10 gün şehrimizde kalabilir" diye konuştu.



"Denizlimize gelen bir kişi her gün farklı bir yere gidebilir”

Başkan Zolan, Denizli’ye gelen bir turistin her gün farklı noktaları gezebileceğini ve farklı bir çok seçenek olduğunu belirterek, "Tekstili, el sanatları, yaylaları, antik kentleri, doğal ve kültürel birçok zenginliğe sahip Denizlimize gelen bir kişi her gün farklı bir yere gidebilir, farklı seçenekleri olabilir. Denizlimizde insanların nefes alması ve yayla turizmi adına Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı yaptık. 70 km mesafede Ege’nin en büyük kayak merkezini yaptık. Şu anda insanlarımız kayak yapabiliyor. Burada toplam 13 km uzunluğunda pistlerimiz var. Kar kalitesi gayet başarılı" şeklinde konuştu.

