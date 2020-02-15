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Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

DHA

- SÜPER Lig'de deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Hırvat teknik adam futbolcularının iyi mücadele ederek karşılaşmayı kazandığını belirterek, "Sahada galibiyeti hak eden bir Kayserispor vardı. Hepsini tebrik ediyorum. Daha iyiye gidiyoruz. Bugün en önemlisi takım olarak oynadık, takımdık. Sahada birbiri için savaşan oyuncuları gördüm bugün. Diğer anlamda da özgüven kazandı takımım. Ben geldikten sonra ilk defa galip geldik. Özgüven anlamında çok önemliydi. Böyle durumdayken 3 puan ligde kalmak adına çok büyük ifade arz etmiyor. Önümüzde, içeride oynayacağımız 2 maç var. Bu iki maçı kazandığımız zaman bugünkü 3 puanın anlamı olacak. Daha çok savaşan, daha iyi oynayan, daha çok çalışan bir Kayserispor olacak sahada. Kalan 12 maç var. Daha önce bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik. Ligde kalacağız" dedi.
MEHMET ÖZDİLEK: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYIP OLDU
Süper Lig'de Kayserispor yenilgisiyle 3 puan özlemini 7 maça çıkaran Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ise sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Özdilek, "Bu ligde her maç çok zor. Bu tür maçlar daha ciddiye alınması gereken, daha mücadelenin ön plana çıkacağı bir müsabakaydı. Maç öncesi bir oyuncumuzun kadrodan çıkması tüm sistemimizi altüst etti. Oyunda ilk devre itibarıyla rakibin Mensah'ın götürdüğü haricinde pozisyonu yok. Çok dengeli bir oyun oldu. Biz bulduğumuz pozisyonlarda ceza sahası içinde bitiriciliği yapamadık. Oyunun gidişatı atanın kazanacağı bir şekildeydi, atan kazandı. Kayserispor'u tebrik ediyorum. İçerideki maçlarda istikrarı yakalayamadık. Takım kendi üzerinde o heyecanı ve coşkuyu hissetmiyor. Bunun birçok nedeni olabilir. Ligin boyu kısaldı, 12 hafta var. Bu sürede birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Sağlıklı ve sakin kalmak Denizlispor'un geleceği için çok daha doğru bir yol hartası olur. Kafayı kaldırıp yola devam etmemiz gerekiyor. Bizim için önemli bir kayıp oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.
İSTİFA YOK, KARAR YÖNETİMİN
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maçta taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili, "Benim istifa düşünüp düşünmemem çok önemli değil" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Bu iki taraf arasında bir akit anlaşmasıdır. Ortak nokta olursa her şey olabilir. Bu başkan ve yönetimin tasarrufudur. Galibiyet alamadığımız 7 haftalık periyotta kayıp olarak gördüğümüz tek maç Antalyaspor maçıydı. Beklemediğimiz ikinci kayıp bu maç oldu. Bu maça kadar puan ortalamamız 1,25. Bilmeyenlere hatırlatayım, bu çok önemli bir ortalamadır. Ligin ilk 7 haftasında bu takımın puan ortalaması 1,14'tü. Denizlispor 3-4 maç kazanırsa bu ligde kalacaktır. Tribünlerin bir istifa söylemi var. Ben geldiğim ilk hafta da bu söylemi gördüm. Maçın 5'inci dakikasında da gördüm, 90'ıncı dakikasında da gördüm. Bu söylemler takıma çok zarar veriyor. Denizlispor taraftarından rica ediyorum, takımlarına sahip çıksınlar. Ufak bir sallanmada tek suçlular hocalardır. Bu futbolun doğasında vardır. İstifa, benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Bunun bir tebliğ edilmesi lazım. Ondan sonra oturup konuşmak lazım. Benim burada durmam Denizlispor'a zarar verecekse zaten ben bu sorumluluğu alırım. Ortada bir realite var. Bu realiteyi göz ardı etmeden bir karar alınırsa buna her türlü saygıyı gösteririm" ifadelerini kullandı.
SAPUNARU'YA KÜFÜR SİTEMİ
Maçta konuk ekibin galibiyet golünü atan eski futbolcuları Sapunaru'ya da tepki gösteren Mehmet Özdilek, Kayserisporlu oyuncunun kulübeye doğru gelip küfür ettiğini söyledi. Özdilek, "Sapunaru kulübeye gelip bariz küfür etti. Hoş olmadı. Ona sadece bunu söyledim. Kulüplerle oyuncular arasında ayrılıklar olabilir. Sonucunda buranın ekmeğini yemiş, bu kulüp ona emek vermiş. Onlara küfür etmek hoş olmadı" diye konuştu.
BARROW KAMPI TERK ETTİ
Mehmet Özdilek, Kayserispor maçı öncesi sol kanat oyuncusu Modou Barrow'un bu sabah kampı terk ettiğini belirtti. Özdilek, "Barrow kadroda yoktu. Bu sabah kendisi hiçbir şey söylemeden kamptan ayrıldı. Arkadan gelenler, önden gidenlerin ne zorluklarla mücadele ettiğimizi bilmezler. Siz bizim nelerle mücadele ettiğimizin 10'da birini bilmiyorsunuz. Futbol netice oyunu, bu bir gerçek. Birçok şey var ama konuşmak istemiyorum. Futbolcular kafasını kaldıracak, camia kafayı kaldıracak. Kalan 12 haftada en iyi şekilde ligi bitirecek" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Robert Prosinecki'nin açıklamaları
Mehmet Özdilek'in açıklamaları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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