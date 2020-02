Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kayserispor mağlubiyetinin ardından, “12 hafta var. 12 haftada birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce sakin kalmak çok önemli özellikle bu lige gelen yeni takımlar için kaos ortamı daha da kötüye götürür. Onun için kafayı kaldırıp yola devam etmek lazım” dedi.

Süper Lig’in 22. haftasında Denizlispor, sahasında Kayserispor'a 10 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Özdilek, karşılaşma öncesi bir oyuncularının kadrodan çıkmasının bütün sistemi alt üst ettiğini kaydederek, “Tabi kaybetmek kolay değil. Bu ligde hep söylüyorum her maç çok zor. Maç öncesinde de söylemiştim; bu tür müsabakalar biraz daha ciddiye alınması gereken, biraz daha mücadelenin ön plana çıkarılarak kolaylaştırılacağı bir müsabakaydı. Tabi maç öncesinde bir oyuncumuzun kadrodan çıkması bütün hafta boyunca çalıştığımız bütün sistemi alt üst etti. Onu çok net söyleyeyim. Oyun çok başladığı an itibariyle ilk devre itibariyle rakibin Mensah haricinde bire bir götürdüğü bir top haricinde başka pozisyonu yok. Biz özellikle kenarlara oynayarak, yerden sert ortalarla neticeye gitmeyi düşünmüştük ama ortalarda ve ceza sahası içinde maalesef o bitiriciliği yapamadık. Doğru yerleri tercih edemedik. Şu bir gerçek içerideki maçlarda maalesef bir istikrarı yakalayamadık. Yani benim bulunduğum süreç, evveliyatı maalesef o coşkuyu o heyecanı takım kendi üzerinde hissetmiyor. Bunun birçok nedeni olabilir bilemem tabi” diye konuştu.



“Onun için kafayı kaldırıp yola devam etmek lazım”

Alınan sonuç için çok üzgün olduklarını kaydeden Mehmet Özdilek, her şeye rağmen yola devam edeceklerini belirterek, “Dolayısıyla ligin artık boyu kısaldı. 12 hafta var. 12 haftada birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce sakin kalmak çok önemli özellikle bu lige gelen yeni takımlar için kaos ortamı daha da kötüye götürür. Onun için sağlıklı ve sakin kalmak Denizlispor’un geleceği için çok daha doğru bir yol haritası olur. Onun için kafayı kaldırıp yola devam etmek lazım. Rakibi tebrik ediyoruz. Bizim içinde tabi önemli bir kayıp oldu. Kendi sahamızdaki bu kayıp ki dışarıda çok başarılı bir Denizlispor içeride maalesef bu başarı çizgisini içeriye taşıyamadı. Sonucunda üzgünüz tabi ki yani” diye konuştu.

