Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

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Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil siyahlı ekip ayrılıkla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.



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