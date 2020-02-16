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Topaloğlu: “Denizli’nin termal turizm potansiyelini harekete geçirmek istiyoruz”

İHA

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Denizli'nin özellikle termal sağlık turizmi konusunda önemli bir potansiyeli olduğunu ve bu potansiyelin vizyon sahibi yöneticiler ile harekete geçirebileceğini kaydetti.

Topaloğlu: “Denizli’nin termal turizm potansiyelini harekete geçirmek istiyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Denizli’nin özellikle termal sağlık turizmi konusunda önemli bir potansiyeli olduğunu ve bu potansiyelin vizyon sahibi yöneticiler ile harekete geçirebileceğini kaydetti.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir dizi ziyaret için Denizli’ye gelen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarete Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve kurul üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, kurul üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet ve NukhetKüçüker ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri de yer aldı.
Başkan Örki, ziyarette yaptığı konuşmada, “Sizin bizlerin yolunu açacak olan görüşlerinizi en kısa sürede hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Denizlimizin potansiyelinin harekete geçirilememesinin sıkıntısını bizzat Cumhurbaşkanımıza iletecek olmanız bizim için çok değerli. Sizleri ilimizde ağırlamamızda emeği geçen önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve kurul üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kurulu olarak gereken desteği vermeye hazırız”
Topaloğlu ise Denizli’de kendilerine gösterilen ilgi için çok teşekkür ederken, “Bu tür toplantıları uzakta yapmaktansa alana inerek yerinde görerek yapmak bizim için de çok önemli. Denizli’nin özellikle termal sağlık turizmi konusunda önemli bir potansiyeli var. Bu potansiyeli sizin gibi vizyon sahibi yöneticiler ile birlikte harekete geçirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu olarak bu konuda gereken desteği vermeye hazırız” dedi.
Ziyarette Başkan Örki, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’na çiçek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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