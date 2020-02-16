Denizlispor'da Özdilek beklentileri karşılayamadı

Süper Lig'de evinde düşme hattında son sırada yer alan Kayserispor'a sezonun ilk yarısında takımda forma giyen eski futbolcusu Sapunaru'nun golüyle 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Mehmet Özdilek beklentileri karşılayamadı.

Ligin 7'nci haftasında deneyimli teknik adam Yücel İldiz'in yerine göreve gelen Özdilek, 15 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Yeşil-siyahlılarla 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde eden Özdilek, Kayserispor maçının ardından Ege ekibiyle yollarını ayırdı.

Yukatel Denizlispor, Mehmet Özdilek döneminde Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında 3 puan sevinci yaşadı. Özdilek'in çalıştırdığı Denizli; Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray, Antalyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kaybederken, Başakşehir, Ankaragücü, Göztepe ve Konyaspor'la yenişemedi.

Mehmet Özdilek'le karşılıklı yollarını ayıran yönetim arayışlara başladı. Listede Mesut Bakkal, Hikmet Karaman, Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut gibi isimlerin yer aldığı iddia edildi.

BARROW'LA GÖRÜŞME YAPILACAK

Denizlispor'da Kayserispor müsabakası öncesi sabah saatlerinde kampı terk eden kanat oyuncusu Modou Barrow'un maaşını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrıldığı ileri sürüldü. Yönetimin Gambiyalı oyuncuyu kente çağırarak bir görüşme yapacağı ve Barrow'a ödeme yapılıp oyuncunun takımda tutulacağı ifade edildi. Bu sezon Denizlispor formasıyla 19 maçta forma giyen, 2 gol atıp 2 de asist yapan futbolcuya para cezası da kesileceği kaydedildi.



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