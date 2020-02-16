(Özel) Kızı sevgisine karşılık vermeyen şahıs tarafından bıçaklanan acılı baba İHA’ya konuştu Baba Ayhan Kıras: “Kızım sevgisine karşılık vermediği için ölümden döndü"

Denizli’de aşkına karşılık vermediği şahıs tarafından evinin önünde 25 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kızın babası İHA’ya konuştu. Baba Ayhan Kıras, "Kızım sevgisine karşılık vermediği için ölümden döndü" dedi.
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