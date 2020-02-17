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Denizli Küçük Kızlar Voleybol Takımı’nın hedefi 'Türkiye Şampiyonası' Denizli Küçük Kızlar Voleybol ...

İHA

Denizli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası'nı kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Ege Bölgesi şampiyonasında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı.

Denizli Küçük Kızlar Voleybol Takımı’nın hedefi 'Türkiye Şampiyonası' Denizli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonasını kazandı

Denizli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası'nı kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Ege Bölgesi şampiyonasında Denizli’yi temsil etme hakkı kazandı.
Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Denizli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen final müsabakasında Pars Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı’nı 30 mağlup eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, bu başarısıyla Mayıs ayında gerçekleşecek olan Ege Bölge Şampiyonası'na katılmayı hak kazandı. Toplam 9 takımın yarıştığı şampiyonayı kazanarak büyük sevinç yaşayan Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Ege Bölge Şampiyonası'nı kazanması halinde Denizli’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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