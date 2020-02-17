Horozkentspor, Alanya Demirspor’u 5-0 mağlup etti

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Denizli kadın futbol takımı Horozkentspor, 3.Lig'in 3’üncü grup 12. hafta maçında Alanya Demirspor’a konuk oldu. Horozkentspor kadın futbol takımı maçı 50 skorla kazandı.

Denizli’nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor Kulübü 3.Lig’deki yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor. 12. haftada Alanya Demirspor’a konuk olan yeşilsiyahlı ekip maçın başlamasıyla birlikte 7.dakikada Rabiya İsgi'nin ayağından gol buldu. Maçın 11’inci dakikasında ise Seda Er durumu 20 yaptı. Horozkentspor ilk yarıyı 20 üstünlükle bitirdi. Oyun üstünlüğünü koruyan Denizli ekibi ikinci yarıda yaptığı baskı ve ataklar ile maçın skoru 50 yaparak Antalya’dan galibiyetle döndü.

Denizli kadın futbol takımı olan Horozkentspor 12’de 12 yaparak gruptaki liderliğini sürdürüyor.

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