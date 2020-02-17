Denizli’de 238 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 238 adet kaçak parfüm ile 1 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler bir iş yerine yaptıkları baskında 238 adet kaçak parfüm ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Düzenlenen bir başka operasyonda ise polis ekipler bir şahsın üzerinde 1 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Sikkenin hangi döneme ait olduğu ile ilgili araştırmaların sürdüğü bildirilirken bu olayda da 1 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

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