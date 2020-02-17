Tuvalet sifonunu bile çaldılar Denizli'de bir haftada çeşitli suçlardan 252 kişi yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda 36 bin 205 kişinin genel bilgisi toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, tuvalet rezervuarı dahi çeşitli malzemeler çalan şahıslar tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 36 bin 205 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 252 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 111 adet tabanca fişeği, 2 adet su arıtma cihazı, 1 adet video kamera ve 29 adet tuvalet rezervuarı (sifon) ele geçirildi. Hırsızlık olaylarına ve çeşitli suçlara karışan 183 şahıstan 57 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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