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Somalili hastanın boğazından 450 gramlık nodül çıkarıldı Nefes bile almakta zorlanan guatr hastası ...

İHA

Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne, Somali'den gelen 29 yaşındaki guatr hastası kadının boğazından yapılan cerrahi müdahale ile 10 santimetre çapında yaklaşık 450 gram ağırlığındaki nodül cerrahi müdahale ile alındı. Sadıyo Abdi Farah isimli Somalili kadından alınan kitlenin benzerleri arasında ender görülen büyüklükte bir nodül olduğu öğrenildi.

Somalili hastanın boğazından 450 gramlık nodül çıkarıldı Nefes bile almakta zorlanan guatr hastası kadının boğazından çıkan kitle görenleri şaşkına çevirdi Ameliyat için Somali'den Özel Denizli Tekden Hastanesine geldi

Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne, Somali’den gelen 29 yaşındaki guatr hastası kadının boğazından yapılan cerrahi müdahale ile 10 santimetre çapında yaklaşık 450 gram ağırlığındaki nodül cerrahi müdahale ile alındı. Sadıyo Abdi Farah isimli Somalili kadından alınan kitlenin benzerleri arasında ender görülen büyüklükte bir nodül olduğu öğrenildi.
Somali’de yaşayan 29 yaşındaki Sadıyo Abdi Farah şifayı geldiği Denizli’de buldu. Farah’ın, Denizli’de üniversite öğrencisi olan kardeşi Shafi Abdi Farah bir arkadaşı ile birlikte ablasının sağlık sorunun düzeltilmesi için hastane araştırırken Tekden Hastanesi’nde Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Tekin ile görüşerek Somali’de yapılan tetkikleri gösterdi. Dr. Tekin ameliyatın başarılı geçebileceğini söyleyerek Farah’ı Türkiye’ye davet etti. Denizli’ye gelen Farah gerekli testlerden geçirilmesinin ardından ameliyat kararı alındı. Farahta oluşan nodülün 10 santimetreye ulaşan çapta olması ise dikkat çekti. 29 yaşındaki kadında bulunan nodülün Türkiye’de ender rastlanan büyüklükte olduğunu dile getiren Dr. Tekin, “Hastamız Somali’den geliyor. Bizim Türkiye şartlarında pek sık görmediğimiz yaklaşık 10 santimetre çapa ulaşan büyük bir nodülle geldi. Tabi hastamızda operasyon tür hekimlerini seçerek ülkemize kadar geldi. Tabi Denizli’yi seçmesindeki faktörlerden bir tanesi de kardeşinin burada okuyor olmasıydı aslında. Bizimle gelip görüştükten sonra biz operasyon kararını verdik” dedi.

“Geç kalmaktan korkun”
Dr. Tekin, bu tür durumlarda kanserden değil geç kalmaktan korkulması gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:
“Şuanda hastamız gayet iyi, sağlığına kavuştu. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bundan sonra sadece günde bir defa ilacını kullanacak. Guatr hastalığı toplumda sık görülen, özellikle bizim Türkiye’de sık görülen bir rahatsızlık. Tiroit bezinin anormal büyümesi ya da içeride nodüllerin oluşumuna bağlı daha sonra tiroit kanserlerine kadar giden bir süreç oluşturuyor. Tabi bunlarda her şeyde olduğu gibi tiroit kanserlerinde olsun, diğer kanserlerde erken tanı önemli. Yine söylüyorum, kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun diyoruz ama hastamız İnşallah kanser çıkmayacak. Guatr dediğimiz hastalık ve İnşallah şifa ile taburcu edeceğiz hastamızı.”

“Bu ameliyatın gerçekleşmesi için onun son günüydü sanki geri dönmeyecek gibiydi”
Ablasının ameliyatının başarılı geçmesinden, hastane personeli ve yönetiminin anlayışlı yaklaşımından memnun olduklarını dile getiren Shafi Abdi Farah ise “Aslında bu uzun bir yol oldu. Ablam Somali’den geldi. Ablam Somali’deki başka insanların ya da başka hastaların yaşadığı problemi gördükten sonra kendisi Türkiye’de bu ameliyatı gerçekleştirmeyi tercih etti. Denizli’deki hastaneleri araştırdım. Arkadaşım vesilesiyle Tekden Hastanesi’ni buldum. Allah’a şükür Mehmet Tekin doktorumuzdan, çok minnettarız, çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşımın söylediğinden daha fazla, bize ilk görüştüğümüzde bile nasıl davrandı, nasıl baktı. Gerçekten ister istemez anlamış. Çünkü herkesin kendi problemi dağ kadar. Ablam burada baya büyük bir tane tümör vardı” diye konuştu.

“Nefes bile alamıyordu yani nefes alma yerine kadar kapatmış”
Ablasının ameliyatının başarılı geçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Farah, “Bu ameliyatın gerçekleşmesi için onun son günüydü sanki geri dönmeyecek gibiydi. Çünkü nefes bile alamıyordu yani nefes alma yerine kadar kapatmış. O yüzden doktor bizi baya sakinleştirdi. Hem insani tarafından hem de işi bayağı iyi bilen biri olarak bizi tedirginlikten çıkardı. Ameliyata girmeden önce bir sürü araştırma yaptılar. Bütün vücuduna baktılar. Ameliyatla ilgili herhangi bir yanlış çıkmasın diye. Her şey gerçekten düzgün çıktı ve ameliyatı son olarak baya güzel bir şekilde başarılı olarak bitirmiş. Tekden Hastanesi’nde bütün çalışanların gerçekten bizi hoş karşıladığından, çok güzel bir şekilde bize gülümseyerek, samimi davrandılar bize. Çok yakın davrandılar ve bunu hepsi tek tek yaptı. Tekden Hastanesi’ne çok teşekkür ediyorum. Doktorumuz Mehmet Tekin başında bütün hemşirelere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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