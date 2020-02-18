Slovenya Ljubljana Üniversitesi Öğretim Üyeleri PAÜ’de

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ERASMUS kapsamında “Let’s STEM it” projesinde ortak çalıştığı Slovenya Ljubljana Üniversitesi’nin öğretim üyelerini ağırladı. Etkinlikte Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) aktiviteleri değerlendirildi.

Fen eğitimini disiplinler arası bir yaklaşımla öğrenciler için daha anlamlı hale getirmeyi amaçlayan ERASMUS Plus KA201 programı kapsamında yürütülen “Let’s STEM it” projesi çalışmaları hız kazandı. PAÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayşe Savran Gencer, Doç. Dr. Zeha Yakar, Dr. Öğr. Üyesi Gül Hanım Boran ve Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş tarafından yürütülmekte olan projeye Slovenya’dan yeni bir üniversite katıldı. Projenin yeni ortağı Ljubljana Üniversitesi’nden gelen Doç. Dr. Stanislav Avsec ve Doç. Dr. David Rihtarsicile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Daha sonra konuklar Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) aktivitelerinde ortak kurumların rol ve sorumlulukları ve çalışma programları konuşuldu. PAÜ ekibi STEM eğitiminin teorik çerçevesi kapsamında yenilikçi değerlendirme yöntemleri konularında öğretmenlere bilgi ve beceri kazanmaları için eğitimler vererek katılımcı üniversitelerle işbirliği içerisinde projenin etkisi ve başarısının artacağı ifade edildi.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Let’s STEM it” projesi, Letonya, Yunanistan, Estonya ve Romanya eğitim müdürlükleri; Pamukkale Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Türkiye ve Estonya’dan üç devlet okulu olmak üzere farklı kurumların ortaklığı ile 24 ay boyunca devam edecek.

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