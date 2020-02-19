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Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Denizlispor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Denizlispor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.
Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenör Levent Kartop yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas yapan yeşilsiyahlı futbolcular, dar alanda gerçekleşen çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.
İdmana tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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