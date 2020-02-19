Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenör Levent Kartop yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas yapan yeşilsiyahlı futbolcular, dar alanda gerçekleşen çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.

İdmana tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

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