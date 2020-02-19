Minikler ve gençler doğa için kolları sıvadı Pamukkale’de “Öğrenciler AEEE Topluyor” projesi devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından çevre bilincinin oluşturulmasına önemli destek sağlayacak “Öğrenciler AEEE Topluyor” projesi tüm hızıyla devam ediyor. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) ayrı biriktirilerek, geri dönüşüm ile çevrenin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlanan projede okullar en fazla atığı toplamak için yarışıyor.

Pamukkale Belediyesi, Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜBİSAD) proje ortaklığı ile çevre bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan “Öğrenciler AEEE Topluyor” kampanyası 2 Mart 2020 gününe kadar devam edecek. Pamukkale ilçe sınırları içerisinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde devlet okulları ve özel okullar “Öğrenciler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Topluyor” kampanyası dahilinde topladıkları AEEE'lere bağlı olarak eriştikleri puanlar karşılığında ödüllendirilecek.



“Geri dönüşümle hem doğayı hem de kaynaklarımızı korumayı amaçlıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye olarak çevreye karşı daima duyarlı olduklarını belirterek, “Öğrenciler AEEE Topluyor kampanyası ile ailelerinde kullanılmayan, bozuk elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümü noktasında bilinçlenmesini amaçladıklarını söyledi. Pamukkale Belediyesi olarak, yıl boyunca geri dönüşümü mümkün olan bütün malzemeleri topladıklarını hatırlatan Başkan Örki, “Biliyoruz ki, çöpe atılan elektronik atıkları içindeki ağır metaller doğaya karışarak insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Geri dönüşümle hem doğayı hem de kaynaklarımızı korumayı amaçlıyoruz. Yerel yönetimler olarak, çocuklarımızın geleceğine, yarınlarımıza karşı bu bizlerin bir sorumluluğudur. Belediyecilik hizmeti kapsamında düzenli olarak geri dönüştürülebilir atık toplama hizmetimizi bu kapsamda yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

Pamukkale ilçe sınırları içerisinde yaşayan çevreye karşı duyarlı tüm vatandaşlarımız atıklarının geri dönüşüme gönderimi noktasında 444 9 220 numaralı telefondan Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden detaylı bilgi alabilirler ya da www.pamukkale.bel.tr adresinden atık toplama saatlerini öğrenebilirler.

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