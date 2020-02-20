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Yağma ve soygun yapan yabancı uyruklulardan oluşan çete çökertildi Çetenin yabancı uyruklu ...

İHA

Denizli'de polis, yabancı uyruklu şahısların kurduğu çeteyi çökertti. Şahısların geceleri kar maskesi ve pompalı tüfekle bastıkları adreslerde yağma ve soygun gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Denizli’de polis, yabancı uyruklu şahısların kurduğu çeteyi çökertti. Şahısların geceleri kar maskesi ve pompalı tüfekle bastıkları adreslerde yağma ve soygun gerçekleştirdikleri iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, kentte Suriye’de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan mültecilerin basılan evlerinde soygun ve yağma yapıldığı yönünde artan şikayetler üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği harekete geçerek çalışma başlattı. Çere üyelerini takibi alan ekipler, Anafartalar, Yenimahalle ve İlbade mahallelerinde belirlediği 4 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlarda Abdulfeed A., Obeıd E., Abdurrezzak U. ve Yazan A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Çete üyelerinin, mültecilerin geceleri evlerini kar maskesi takıp, pompalı tüfeklerle bastıkları ve yağma, soygun yaptıkları öne sürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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