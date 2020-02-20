Tokel: “2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir havacılık yan sanayisi kurmuş olacak” Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel: “Hiçbir teknik altyapının olmadığı halde 1930’lu yıllarda dünyanın en iyi uçakları Türkiye’de üretildi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokel: “2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir havacılık yan sanayisi kurmuş olacak” Türk ...

İHA

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, hiçbir teknik alt yapı olmadığı 1930'lu yıllarda dünyanın en iyi uçaklarının Türkiye'de üretildiğine ancak çalışmaların sürdürülebilir olmamasından dolayı uzun süreçte sektörün gelişemediğini kaydederek, "2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir havacılık yan sanayisi kurmuş olacak" dedi.

Tokel: “2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir havacılık yan sanayisi kurmuş olacak” Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel: “Hiçbir teknik altyapının olmadığı halde 1930’lu yıllarda dünyanın en iyi uçakları Türkiye’de üretildi”

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, hiçbir teknik alt yapı olmadığı 1930’lu yıllarda dünyanın en iyi uçaklarının Türkiye’de üretildiğine ancak çalışmaların sürdürülebilir olmamasından dolayı uzun süreçte sektörün gelişemediğini kaydederek, “2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir havacılık yan sanayisi kurmuş olacak” dedi.
Pamukkale Üniversitesi ile PAÜ Teknokent işbirliği ile düzenlenen “Havacılık Sektöründe Yerli ve Milli Dönüşüm” konulu konferansın konuşmacısı, Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencileri, havacılık alanında mühendis ya da girişimci olarak yer almaya davet etti
PAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A Blok Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Tokel, ekonomi ile birlikte havacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güçlü ve büyük ekonomi denildiğinde, rakamları Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) büyük olan ekonomi demektir vurgusu yapan Tokel sunumunda, satın alma bazında dünya ülkelerinin GSMH ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye’nin 2050 yılında dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olması hakkında açıklamalarda bulunan Tokel küresel firmaların değerlendirmesini yapan bir şirket olan PWC’nin yaptığı çalışmayı kaynak gösteren,D8 Ekonomik birlikteliği sağlandığı takdirde Türkiye’nin dünya sıralamasının üst sıralara yerleşebileceğini ifade etti.

“Dünyanın en iyi uçakları Türkiye’de üretildi”
Türk havacılık tarihiyle konferansına devam eden Tokel “bu kuru bir tarih değildir” sözleriyle başladığı sunumunda Endülüslerden başlayarak günümüze kadar geçen süreçte havacılık sektörü hakkında gerçekleşen bilgiler aktardı. "Türkiye havacılık tarihi itibariyle çok başarılı çalışmalar yapmıştır ama sürdürememiştir" diyen Halil Tokel, sürdürülebilir olmanın geçmişten günümüze en önemli sorun olduğunun altını çizerek sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla birlikte havacılık alanda dünyanın en iyisi olunabileceğinin altını çizdi. Hiçbir teknik altyapının olmadığı 1930’lu yıllarda girişimcilerin öncülüğünde dünyanın en iyi uçaklarının Türkiye’de üretildiğine dikkat çeken Halil Tokel, yapılan çalışmaların sürdürülebilir olmamasından dolayı uzun süreçte sektörün gelişemediğini sözlerine ekledi.

“Dijital veri yönetimi ve yapay zeka mükemmeliyet merkezinin kurulmasını ümit ediyoruz”
2023 vizyonu doğrultusunda hava sanayinde yüzde yüz yerli olmamız gerektiğini dile getiren Tokel, 2023 yılı itibariyle Türkiye'nin kâmil (eksiksiz) manada bir havacılık yan sanayisi kuracağını kaydetti.
Türkiye’nin ürettiği uçak ve helikopterlerden örnekler vererek geleceğe dair planlanan projeler hakkında sunumunu sürdüren Tokel, Türkiye’nin mühendislik ve işçilik olarak dünyanın en iyi üç ülkesinden biri olduğuna vurgu yaptı ve THY Teknik A.Ş.’nin yerlileştirdiği ürünler hakkında bilgi aktardı. Tokel, öğrencileri havacılık sektöründe mühendis ya da girişimci olarak yer almaya davet etti.
"Üretim aşamalarında kurulacak işbirlikleri ile sadece Türkiye’ye değil dünya havacılığına hizmet sunar duruma gelinecektir" diyen Tokel, “Rektör Bağ ile konuştuk Pamukkale Üniversitesinde havacılık, otomotiv ve sanayi sektöründe dijital veri yönetimi ve yapay zeka mükemmeliyet merkezinin kurulmasını ümit ediyoruz. Bu konuda öncü rolmisyon üstlenmesini bekliyoruz” dedi.
Konferansa Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı ve fakülte dekanları ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Programın sonunda Rektör Bağ tarafından Tokel ve İnsan ve Yapay Zekâ Derneği Başkanı Murat Hekim’e plaketleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uygulama yapan polise otomobilin çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Uygulama yapan polise otomobilin çarpma anı kamerada
Arı üreticilerine ‘Varroa Paraziti’ hakkında eğitim
YEREL HABERLER Arı üreticilerine ‘Varroa Paraziti’ hakkında eğitim
Kaybolan kağıt toplayıcısı yaşlı adam her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kaybolan kağıt toplayıcısı yaşlı adam her yerde ...
Denizli'de unlu mamuller üretimi yapan işletmelere yönelik denetim Kentte ürün bazlı gıda denetimleri devam ediyor Denetimlerde eksikleri bulunan ve kurallara uymayan işletmelere tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Denizli'de unlu mamuller üretimi yapan işletmelere ...
Yağma ve soygun yapan yabancı uyruklulardan oluşan çete çökertildi Çetenin yabancı uyruklu şahısların evlerini kar maskesi ve pompalı tüfeklerle bastıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yağma ve soygun yapan yabancı uyruklulardan oluşan ...
Jandarmadan 15 farklı adrese tefeci operasyonu Denizli ve Osmaniye’de tefecilere yönelik operasyon yapıldı
YEREL HABERLER Jandarmadan 15 farklı adrese tefeci ...
2019’da Denizlililerin bebeklerine en çok verdiği isimler belli oldu
YEREL HABERLER 2019’da Denizlililerin bebeklerine en çok verdiği ...
Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli
Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, ağır ...
(Özel haber) Denetim noktasını geç fark edince trafik polisine çarptı Denizli'de bir sürücü denetim noktasını geç fark edince önce kamyonete ardından polise çarptı
YEREL HABERLER (Özel haber) Denetim noktasını geç fark edince trafik ...
Minikler ve gençler doğa için kolları sıvadı Pamukkale’de “Öğrenciler AEEE Topluyor” projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Minikler ve gençler doğa için kolları ...
Kızılcabölükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Rektör Bağ: “Bilimin ürüne dönüşmesi sürecinde tarımı da göz ardı etmiyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Bağ: “Bilimin ürüne dönüşmesi sürecinde tarımı ...
Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha Kale Merkez Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı Başkan Zolan: “19 ilçe, 622 mahallemizde gece gündüz çalışarak gayret ediyoruz”
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha Kale ...
Selçuklular zamanından kalma türbe asırlara meydan okuyor
YEREL HABERLER Selçuklular zamanından kalma türbe asırlara meydan ...
(Özel haber) Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı
YEREL HABERLER (Özel haber) Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte ...
Denizlispor Bülent Uygun'la anlaştı
YEREL HABERLER Denizlispor Bülent Uygun'la anlaştı
Denizli'de dolandırıcılık şüphelisinin mağdurları, yakınları oldu
YEREL HABERLER Denizli'de dolandırıcılık şüphelisinin mağdurları, ...
JASAT timi dolandırıcıyı 2 yıl sonra gazinoda eğlenirken yakaladı JASAT timi Denizli’de faili meçhul olayları aydınlatmaya devam ediyor JASAT 80 yaşındaki adamı dolandıran şahsı 70 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek yakaladı
YEREL HABERLER JASAT timi dolandırıcıyı 2 yıl sonra gazinoda ...
Denizlispor Başkanı Çetin: “Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz” Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: “Teknik direktörlük konusunda görüştüğümüz birkaç isim var”
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Çetin: “Süper Lig’de kalıcı olmak ...
Slovenya Ljubljana Üniversitesi Öğretim Üyeleri PAÜ’de
YEREL HABERLER Slovenya Ljubljana Üniversitesi Öğretim Üyeleri ...
Uyuşturucu operasyonunda kaçan şahıs kovalamaca sonrası yakalandı Jandarma uyuşturucu operasyonu 7 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda kaçan şahıs kovalamaca ...
Kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi dere yatağında yakalandı
YEREL HABERLER Kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi dere yatağında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X