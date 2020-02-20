Kaybolan kağıt toplayıcısı yaşlı adam her yerde aranıyor

Denizli’de 6 gündür kayıp olan kağıt toplayıcısı 75 yaşındaki Muharrem Bakan her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, olay İlbade Mahallesi'nde 14 Şubat'ta meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Muharrem Bakan, sabah saatlerinde elinde el arabası ile çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan Bakan’ın aile üyelerinin başvuruda bulunması üzerine polis tarafından arama çalışması başlatıldı.

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