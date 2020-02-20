Suriyeli kar maskeli hırsızlar tutuklandı

DENİZLİ'de, kar maskesi takıp, pompalı tüfekle girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 Suriyeli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 hafta içinde çok sayıda Suriyeli ailenin evinden kar maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bu evler ve çevresinde çalışma yapıp, mağdurlar, görgü tanıkları ile görüşerek, çevredeki güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelemeye alan polis, 4 Suriye uyrukluyu tespit etti. Bunun üzerine dün şüphelilere yönelik Anafartalar, Yenimahalle ve İlbade mahallelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Suriyeli Abdulfeed A., Obeıd E., Abdurrezzak U. ve Yazan A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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