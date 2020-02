Başkan Zolan: "Türkiye’nin en temiz suyu Denizli’de olmaya devam edecek" “Bir şehirde alt yapı yoksa üstte ne yapsanız faydası yoktur” Denizli'de 3 mahallenin daha alt yapısı yenilecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin suyunun kalitesinin çok yüksek olduğunu kaydederek, “Bugün övünerek ve gururla söylüyoruz. Türkiye’nin en temiz suyu Denizli’de ve tabi ki her geçen gün bu konuda daha da ilerliyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizayon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Sümer, Sevindik ve Karşıyaka mahallelerinin altyapısının yenilenmesi için açtığı ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Sümer, Sevindik ve Karşıyaka mahallelerinin altyapısının yenilenmesi için açtığı ihaleyi kazanan yüklenici firma ile anlaşma sağlandı. Başkan Zolan ve yüklenici firmanın katılımcıları ile imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zolan, yağmur yağdığında ve yoğun yağış olduğu dönemlerde sel ve afet noktasına gelmeden altyapının ve yağmur suyu hatlarının merkezin dışına çıkararak uzaklaştırmak ve uygun bir yere deşarj etmek istediklerini söyledi. Sümer, Sevindik ve Karşıyaka mahallelerinin altyapısının yenilenme çalışmalarının ise 30 gün içerisinde temel atma ile birlikte başlayacağını belirtti.



“Bir şehirde alt yapı yoksa üstte ne yapsanız faydası yoktur”

Başkan Zolan konuşmalarının devamın da ise şehirde sağlıkla ilgili yapılacaklar belediyenin görevlerinden en başta olanlarından biri esas olan vatandaşlar olduğunu belirten Başkan Zolan, “Esas olan insanlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirebilmesidir. İnsanlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi anlamında alt yapı çok önemlidir. Bir şehirde alt yapı yoksa üstte ne yapsanız faydası yoktur, anlamı yoktur. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, aynı şiarla, aynı bakışla, aynı yürüyüşle baktık ve alt yapı noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bugünlere geldik. Yapılma esnasında gerçekten etrafa tozuyla, çamuruyla, trafiğe kapanmasıyla, suların kesilmesiyle yapım esnasında yapılan alanda çok olumsuzluklar ortaya çıkarabiliyor. Ama bizden sonrada artık hayata daha iyi ve güvenli bakıyoruz” dedi.



“Gururla söylüyoruz Türkiye’nin en temiz suyu Denizli’de”

Zolan, “Eğer 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, düşündüğünüzde günü kurtarmak değil, anı kurtarmak değil, makyajla uğraşmak değil alt yapıya girmek gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, maliyeti bedeli ne olursa olsun, alt yapıya girerek bunun halledilmesi gerekiyor. Bunun sonrası üst yapı yapıldığında yaptığınız şeyler artık tekrar tekrar sökülmez ve yaptığını şey anlam kazanır uzun yıllar kalır. Bugün övünerek ve gururla söylüyoruz. Türkiye’nin en temiz suyu Denizli’de ve tabi ki her geçen gün bu konuda daha da ilerliyoruz. İnsanlarımız musluktan akan suyu içebilecek, yeni doğmuş çocuğumuza verebilecek seviyedeyiz. Tabi ki kaynaklarımız Allah’ımın lütfu nitelikli ve gerçekten insana olumsuz sağlayacak, sağlığa sıkıntı verebilecek her an gibi yapıya sahip değil biz de ulaşım noktasında suyu evlere ulaştırma noktasında birçok hassasiyetleri dikkate alıyoruz. Bu noktada tabi ki çeşmeden akan suyun içilebildiği şehir sayısı çokta fazla değildir. Ama Denizli’miz bu noktada çok şanslı bizde Denizli’mizle gurur duyuyoruz. Güzel günde güzel işin imzasını da atıyoruz bugün” diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar katılımcılar tarafından atıldı.

