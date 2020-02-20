Jandarmanın tefeci operasyonunda 7 gözaltı

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Jandarma tarafından Denizli ve Osmaniye’de 15 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen ‘tefeci’ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığa koordinesinde sabah saatlerinde yapılan operasyonda Denizli ve Osmaniye’de 15 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda ‘tefecilik yaparak haksız kazanç elde etikleri’ iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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