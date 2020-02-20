Göğsü alınmadan meme kanserinden kurtuldu Meme kanseri kadın, erken tanı ile sağlığına kavuştu

Denizli’de meme kanserine yakalanan 58 yaşındaki kadın, göğsü alınmadan meme koruyucu cerrahi ve koltuk altı lenf bezi örneklemesi ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Kadının erken tanı sayesinde sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Yaklaşık bir ay önce Merkezefendi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) kanser taramalarını yaptırmak için başvuran Gülümser Özcan’ın sağ memesinde şüpheli kitle tespit edildi ve hasta Denizli Devlet Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniği’ne yönlendirildi. Klinikte Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Ogün Aydoğan tarafından tahlil ve tetkiklerden sonra hastanın meme kanseri olduğu anlaşıldı. Ayrıca hastanın 3 ay önce her iki akciğerine giden damarların pıhtıyla tıkanması nedeniyle de tedavisinin devam ettiği ameliyat için yüksek risk grubunda olduğu belirlendi. Ameliyat olmazsa da memede bulunan tümörün daha da büyüyeceği göz önüne alınarak hasta ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat süren ameliyat sonunda hastaya meme koruyucu cerrahi ve koltuk altı lenf bezi örneklemesi ameliyatı yapılarak meme alınmadan ameliyatı yapıldı ve hasta 2 gün sonra sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.



"Onkoloji polikliniğinde yıllık yaklaşık 50 hastaya meme kanseri tanısı koyarak tedavilerini yapmaktayız"

Ameliyatı gerçekleştiren Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Ogün Aydoğan, kanser vakalarında erken tanının çok önemli olduğunu vurguladı. Özcan’ın da tanısının erken konmasıyla başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyleyen Aydoğan, “Hastamızı zor ama başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturduk. Tabi bunda hastamızın KETEM’de taramalarını yaptırması, koordineli bir şekilde bize gelerek teşhis ve tedavisini olması etkili oldu. Hastanemiz cerrahi onkoloji polikliniğinde yıllık yaklaşık 50 hastaya meme kanseri tanısı koyarak tedavilerini yapmaktayız. Halk arasında özellikle meme kanseri ameliyatlarında memenin hepsinin alındığı ve hastalığın yayılacağı endişesi mevcuttur. Hastanemizde uygun olan hastaların göğüsleri alınmadan meme koruyucu cerrahi ameliyatı tekniği ile tümörün olduğu meme bölgesinin çıkarılarak tedavisi yapılabilmektedir. Tümörün koltuk altına yayılımını önlemek için de bekçi lenf bezi örneklemesi yapılarak hastalara koltuk altı diseksiyonu yapılmadan tedavi edilebilmektedir” dedi.



"Sağlığıma kavuştum çok teşekkür ediyorum"

Yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştuğunu kaydeden Özcan ise, “KETEM’de taramalarımı yaptırdıktan sonra memede kitleden şüphelendiklerini söylemeleri ve beni Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk etmeleriyle meme kanseri olduğumu öğrendim. Aynı zamanda damarlarımda tıkanma vardı. Ameliyatımı gerçekleştiren o gün hocam bana güven verdi. Korkmamam gerektiğini ve ameliyatını yaparak sağlığıma kavuşturacağını söyledi. Ameliyatımı gerçekleştirdi. Çok şükür şu anda sağlığıma kavuştum. Öncelikle KETEM çalışanlarına ve ameliyatımı gerçekleştiren ve sağlığıma kavuşmamı sağlayan Cerrahi Onkoloji Kliniğine çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

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