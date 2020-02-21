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Fırat Çakıroğlu’nun ismi Pamukkale’de parkta yaşatılacak

İHA

2015 yılında bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Ege Üniversitesi temsilcisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi Pamukkale Belediyesi tarafından bir parka verildi.

Pamukkale Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda 2015 yılının 20 Şubat tarihinde İzmir Ege Üniversitesi’nde PKK terör örgütünce gerçekleşen bıçaklı saldırıda şehit edilen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Ege Üniversitesi temsilcisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan parka verilmesi karara bağlanmıştı. Ölümünün 5. yıl dönümünde Başkan Avni Örki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen isim verme törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cafer Birtürk, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Murat Aydınlı, MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, muhtarlar ve çok sayıda ülkü ocakları üyesi ile birlikte birçok vatandaş katıldı.

“Tarih okurken tarih yazan Çakıroğlu’nun adını sonsuza dek yaşatacağız”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şehit edilişinin 5. yıldönümünde parka isminin verilmesinin anlamının büyük olduğunu söyledi. Başkan Örki, “Türkiye’yi bölmeye, parçalamaya ve yok etmeye çalışıyorlar. Ancak bu çalışmalar beyhude. Bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece kimse bizi bölüp parçalayamaz. Çünkü bu ülkede civan gibi gençlerimiz var. Canını, kanını seve seve vermeye hazır yiğitlerimiz var. Bundan 5 yıl önce hepimizi üzen, içimize oturan olayda bayrağımızı yere indirmemek için şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun anısını yaşatmak istedik. Bunun için Pamukkale Belediye Meclisi’nde alınan kararla bu parka şehidimizin adını verdik. Tarih okurken tarih yazan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adını sonsuza dek yaşatacağız. Bu ülke için canını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet dilerim” dedi.

“Vatana sahip çıkmak zorundayız, eğer bunu yapmazsak şehitlerimiz o zaman ölür”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan şehitliğin en üst mertebe olduğunu belirterek, “Fırat Yılmaz Çakıroğlu da bu ülkenin bayrağı için canını vermiştir. Çakıroğlu bayrağımızı savunmak isterken şehit edildi. Bizler şehitlerimizin bize emanet ettiği bu cennet vatana sahip çıkmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak şehitlerimiz işte o zaman ölür. Bu konuda Pamukkale Belediyesi’nin çok değerli başkanı Avni Örki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adını yaşatmak için bu güzel adımı attı. Bu sayede şehidimizin adı sonsuza dek yaşatılmış olacak. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.
Konuşmaların ardından tüm şehitler için dua okundu. Ardından Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun anıtının açılışı protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilerek açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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