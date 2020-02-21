Pamukkale Üniversitesi’nden dijitalleşme alanında büyük adım PAÜ, Pamukkale Teknokent ve İnsan ve Yapay Zeka Derneği’nden dijitalleşme alanında büyük adım

Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. ile İnsan ve Yapay Zeka Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü ile dijitalleşme adına önemli bir atılım gerçekleşecek. Denizli ve bölgesindeki havacılıktan sanayi alanına kadar tüm sektörler için dijitalleşme çalışmaları ivme kazanacak.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlük makamında yapılan imza törenine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Küçükkaplan, İnsan ve Yapay Zeka Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Tokel ve Murat Hekim ile IQ Vizyon Proje Direktörü Çağlar Öngüner katıldı. Taraflar arasında imzalanan protokol kapsamında havacılık ve sanayi sektöründe yenilik, markalaşma, verimlilik, dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi, dijitalleşme ile dijital veriye dayalı değer yönetimi, yapay zeka çözümleri ile ilgili ortak eğitici ve bilimsel çalışmalar yapılması planlanıyor. Bununla birlikte yine protokol kapsamında dijitalleşme alanında eğitici ve öğretici faaliyetler geliştirilerek firmalara alanın uzmanları tarafından bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Temel eğitimöğretim hareketleri ile oluşturulan protokol 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak.



“Üretim tekniklerimizi dijital alanlara taşımamız gerek”

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, üretimde dijitalleşmenin gerekliliği ve verimliliği arttırma gerekse üretimde yaşanan rekabette geri kalmama konusunda günümüzde bir hayli önemli olduğunu belirtti. Rektör Bağ, “Ülkemiz ekonomisinin dünya ekonomileri ile yarışabilmesi, savunma, havacılık, sanayi gibi alanda kendi markalarımızla bu pazarda yer alabilmemiz için ürünlerimizi ve üretim tekniklerimizi dijital alanlara taşımamız gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada sanayide bilgi ve teknolojinin kullanıldığı katma değeri yüksek ürünleri üretebilir durumdayız. Bunu başarırken elbette ilimiz ve bölgemizde faaliyet gösteren, üretim yapan yerel firmaları bu sürece dahil edebilmek adına bugün bu protokolü imzaladık” dedi.

Dijitalleşme alanında bugüne kadar birçok yeniliği hayata geçirdiklerini, devletin başlattığı Dijital Dönüşüm Projesi’ne katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Rektör Bağ, “Bu kapsamda hatırlanacağı üzere bilimsel toplantıları ve tez savunmalarını dijital ortama taşıdık. Bu adımlarımızın devamı niteliğinde olan bugün imzaladığımız, üniversitesanayi işbirliğinin de bir parçası olan bu protokol ile umuyorum ki firmalarımız üretimde dijitalleşme konusunda bir ivme kazanacak” şeklinde konuştu.

Protokol töreni öncesi Halil Tokel, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte PAÜ Dijital Teknoloji Merkezini ziyaret ederek burada yetkililerden merkez ve merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tokel, Pamukkale Üniversitesi’ne merkezin kazandırılmasında emeği olan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve PAÜ Yönetimine teşekkür etti.

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