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Kuşlar ve sokak hayvanları açlıktan ölmesinler diye 100 besleme istasyonu yaptılar

DHA

DENİZLİ'de 2006 yılında kurulan, temizlik, kozmetik ve gıda takviyeleri üzerine üretim yaparak çok sayıda ülkeye ihracat yapan Ersağ Şirketler Grubu çalışanları, kuşlar ve sokak hayvanlarının açlıktan ölmemesi adına su içip, mama yiyebileceği korunaklı istasyonlar yaptı. 100 adet üretilen istasyonlardan talep eden belediyelere verilecek."Dünya Ersağlılar Günü" olarak ilan ettiği 20 Şubat gününde sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Şirketin çalışanları Kızılay'a kan bağışı yapıp kuşlar ve sokak hayvanları için üretilen beslenme istasyonlarını tanıttı. Denizli´nin Merkezefendi İlçesi...

DENİZLİ'de 2006 yılında kurulan, temizlik, kozmetik ve gıda takviyeleri üzerine üretim yaparak çok sayıda ülkeye ihracat yapan Ersağ Şirketler Grubu çalışanları, kuşlar ve sokak hayvanlarının açlıktan ölmemesi adına su içip, mama yiyebileceği korunaklı istasyonlar yaptı. 100 adet üretilen istasyonlardan talep eden belediyelere verilecek."Dünya Ersağlılar Günü" olarak ilan ettiği 20 Şubat gününde sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Şirketin çalışanları Kızılay'a kan bağışı yapıp kuşlar ve sokak hayvanları için üretilen beslenme istasyonlarını tanıttı. Denizli´nin Merkezefendi İlçesi Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren temizlik, kozmetik ve gıda takviyesi üretimi yapan Ersağ Şirketler Grubu, 2006 yılında iş insanı Bekir Sarı tarafından kuruldu. Yılda yaklaşık 15 milyon TL ihracat rakamına ulaşan şirket, temizlik, kozmetik ve gıda takviyesinde kendi markalarını yarattı. Ardından önce Türkiye'de 56 ilde bürolar kurdu, daha sonra ise Belçika, Almanya, KKTC, Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Ukrayna, Makedonya, Azerbaycan gibi ülkelerde şubeler açıp, kendi markasıyla satışlar yapmaya başladı. Bir yandan çok sayıda ülkeye ihracat yapan Ersağ Şirketler Grubu, Network Marketing Sistemi ile 1 milyon üyeye ulaşıp, pazarlama sistemini genişletti."20.02.2020 GÜNÜ DÜNYA ERSAĞ'LILAR GÜNÜ İLAN EDİLDİ"Denizli'nin plakası 20 olması nedeniyle, Denizli'de merkezi bulunan Ersağ Şirketler Grubu da, 20.02.2020 gününü 'Dünya Ersağ'lılar Günü' olarak ilan etti. Dünya Ersağ'lılar Günü kapsamında şirketin merkezinde etkinlik düzenlendi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Bekir Sarı, başta olmak üzere ülke müdürleri, bölge müdürleri ve çok sayıda çalışan etkinliğe katıldı. Çalışanlar bandonun çaldığı şarkılarla gönüllerince eğlenip, günlerini kutladılar. Çalışanlar '1 kan, 3 can' sloganı ile Kızılay'a kan bağışında da bulundu.KUŞLAR VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN BESLENME İSTASYONLARIErsağ Şirketler Grubu, ilan edilen gün kapsamında kuşlar ve sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi de geliştirdi. Şirket çalışanları tarafından kuşlar ve sokak hayvanlarının su içip, mama yiyebileceği korunaklı istasyonlar yapıldı. 100 adet üretilen istasyonlardan talep eden belediyelere verilecek. 20.02.2020 gününü Dünya Ersağlılar Günü ilan ettiklerini açıklayan, Ersağ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sarı, amaçlarının, Denizli'den çıkan bir markayı dünya genelinde tanınan, arzulanan ve hedeflenen bir marka haline getirmek olduğunu söyledi. Çok sayıda ülkeye ürün gönderdiklerini ifade eden Sarı, "Denizli'den çıkan bir markayı dünyaya tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Kısa sürede Network Marketing sistemiyle 1 milyon üyeye ulaştık. Özgüven ve emekle şirketimizi büyütürken, sosyal sorumluluk projelerine de önem vererek 'insanlık için çalışacağız' diye yola çıktık. Deprem bölgeleri başta olmak üzere doğal afet yaşayan bölgelere yardımlar yaptık. Çocuk Esirgeme Kurumuna ömür boyu ürün temini yapıyoruz. Sokak hayvanları içinde beslenme istasyonları yaptık. Üzeri korunaklı yağmurdan ve kardan etkilenmeyecek şekilde kuşlar için suluk ve yemlik yan yana, altına da sokak hayvanlarının beslenmesi için suluk ve mamalık istasyonlar yaptık. Bunları kendi şirketimizde yaptık. İsteyen belediyelere hediye edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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