(Özel) Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken detay PAÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kaya: “2 bin yıllık yapılar depremde zarar görmedi” “Urartular ve Selçuklular döneminden kalma yapıların zarar görmemesi, yapıların sağlam zemin üzerinde olmasının önemini gösterdi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken detay PAÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. ...

İHA

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kaya, Elazığ'da meydana gelen ve yıkıma neden olan depremle ilgili ilginç bir ayrıntıya dikkat çekerek, "Urartular döneminden olduğu bilinen Harput Kalesi ve Selçuklular döneminden kalma Ulu Cami gibi yapıların zarar görmemesi yapıların sağlam zemin üzerinde olmasının önemini gösterdi" dedi.

(Özel) Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken detay PAÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kaya: “2 bin yıllık yapılar depremde zarar görmedi” “Urartular ve Selçuklular döneminden kalma yapıların zarar görmemesi, yapıların sağlam zemin üzerinde olmasının önemini gösterdi”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kaya, Elazığ’da meydana gelen ve yıkıma neden olan depremle ilgili ilginç bir ayrıntıya dikkat çekerek, “Urartular döneminden olduğu bilinen Harput Kalesi ve Selçuklular döneminden kalma Ulu Cami gibi yapıların zarar görmemesi yapıların sağlam zemin üzerinde olmasının önemini gösterdi” dedi.
Elazığ’da meydana gelen depremin izleri henüz tam anlamıyla silinmemişken, 500 ila 2 bin yıllık yapıların zarar görmemesi dikkat çekti.
Elazığ’da 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hasar tespit analizleri devam ediyor. 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı ve 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendi. Şehir merkezinden 35 kilometre (km) uzaklıkta olmasına rağmen çok büyük bir hasar oluşturan depremin yakın çevrelerde bulunan tarihi yapıların zarar görmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
İHA muhabirine deprem ve meydana gelen yıkımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kaya, Urartular döneminden olduğu bilinen tarihi Harput Kalesi’nin yanı sıra 12. yüzyılda Selçuklular döneminden kalma minaresi eğri olan Ulu Cami gibi yapıların zarar görmemesinin, yapıların sağlam zemin üzerinde olmasının önemini gösterdiğini ifade etti. Deprem sonrası kentteki yapıların yaklaşık olarak yarısının zarar görmesi ve tarihi yapıların zarar görmemesi hakkında da konuşan Kaya, “Elazığ depreminde, depremin olduğu yer Elazığ’dan 35 km uzakta olmasına rağmen çok büyük bir hasar oluşturdu. Tabi bu Elazığ’ın yerleşim alanı alüvyal zeminler üzerinde çoğunlukla. Yani gevşek kumlardan, çakıllarda, sirk dediğimiz çok ince taneli kumlardan oluşmakta. Elazığ’da güneye doğru gittikçe yer altı su seviyesinin de yükseldiğini biliyoruz. Yer altı su seviyesi de yüzeye yaklaştıkça tehlike daha da artıyor, deprem süresini uzatıyor, depremin şiddetini arttırıyor” dedi.

“Bu yapılar sağlam zeminlerde binaların yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor”
Kötü zemin şartlarının yıkıma neden olduğunu anımsatan Kaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Elazığ’daki yapı stoğunun yüzde kırkı zarar görmüşken, bakıyorsunuz hemen bitişiğindeki tarihi Harput’ta sağlam kayaların üzerinde olduğu için herhangi bir hasar oluşmadı. Tabi Harput, baya bir eski yerleşimlerden, Urartulardan bilinen Harput Kalesi yaklaşık 2 bin yıllık, hiçbir zarar görmedi. Aynı şekilde Ulu Cami var Selçuklulardan kalma, yaklaşık bin yıla yakın, hiçbir zarar görmedi ki onun minaresi de eğridir, hiçbir şey olmadı. Aynı şekilde Sarı Hatun Camisi, orada birçok türbeler var. Bunların hiçbirine bir şey olmadı. En yakın zamanda yapılan 500 yıllık yapılar bunlar. Bunlara hiçbir şey olmamış olması, sağlam zeminlerde binaların yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor aslında.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşlar ve sokak hayvanları açlıktan ölmesinler diye 100 besleme istasyonu yaptılar
YEREL HABERLER Kuşlar ve sokak hayvanları açlıktan ölmesinler diye ...
Pamukkale Üniversitesi’nden dijitalleşme alanında büyük adım PAÜ, Pamukkale Teknokent ve İnsan ve Yapay Zeka Derneği’nden dijitalleşme alanında büyük adım
YEREL HABERLER Pamukkale Üniversitesi’nden dijitalleşme alanında ...
8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER 8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
Denizli'de tarım sektörünün temsilcileri bir araya gelecek
YEREL HABERLER Denizli'de tarım sektörünün temsilcileri bir araya ...
Fırat Çakıroğlu’nun ismi Pamukkale’de parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER Fırat Çakıroğlu’nun ismi Pamukkale’de parkta ...
Denizli Ticaret Odası Çivril temsilciliğini açtı Denizli Ticaret Odası 4 ilçenin esnafına hizmet verecek temsilciliği açtı
YEREL HABERLER Denizli Ticaret Odası Çivril temsilciliğini ...
Denizli'de iki katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Denizli'de iki katlı ev alev alev yandı
Fırat Çakıroğlu’nun ismi Pamukkale’de parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER Fırat Çakıroğlu’nun ismi Pamukkale’de parkta ...
Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri Dilek Livaneli öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri Dilek Livaneli ...
Göğsü alınmadan meme kanserinden kurtuldu Meme kanseri kadın, erken tanı ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Göğsü alınmadan meme kanserinden kurtuldu Meme ...
Jandarmanın tefeci operasyonunda 7 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmanın tefeci operasyonunda 7 gözaltı
Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda
YEREL HABERLER Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda
Başkan Zolan: "Türkiye’nin en temiz suyu Denizli’de olmaya devam edecek" “Bir şehirde alt yapı yoksa üstte ne yapsanız faydası yoktur” Denizli'de 3 mahallenin daha alt yapısı yenilecek
YEREL HABERLER Başkan Zolan: "Türkiye’nin en temiz suyu Denizli’de ...
Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı
YEREL HABERLER Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı
Suriyeli kar maskeli hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Suriyeli kar maskeli hırsızlar tutuklandı
Uygulama yapan polise otomobilin çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Uygulama yapan polise otomobilin çarpma anı kamerada
Arı üreticilerine ‘Varroa Paraziti’ hakkında eğitim
YEREL HABERLER Arı üreticilerine ‘Varroa Paraziti’ hakkında eğitim
Kaybolan kağıt toplayıcısı yaşlı adam her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kaybolan kağıt toplayıcısı yaşlı adam her yerde ...
Tokel: “2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir havacılık yan sanayisi kurmuş olacak” Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel: “Hiçbir teknik altyapının olmadığı halde 1930’lu yıllarda dünyanın en iyi uçakları Türkiye’de üretildi”
YEREL HABERLER Tokel: “2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir ...
Denizli'de unlu mamuller üretimi yapan işletmelere yönelik denetim Kentte ürün bazlı gıda denetimleri devam ediyor Denetimlerde eksikleri bulunan ve kurallara uymayan işletmelere tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Denizli'de unlu mamuller üretimi yapan işletmelere ...
Yağma ve soygun yapan yabancı uyruklulardan oluşan çete çökertildi Çetenin yabancı uyruklu şahısların evlerini kar maskesi ve pompalı tüfeklerle bastıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yağma ve soygun yapan yabancı uyruklulardan oluşan ...
Jandarmadan 15 farklı adrese tefeci operasyonu Denizli ve Osmaniye’de tefecilere yönelik operasyon yapıldı
YEREL HABERLER Jandarmadan 15 farklı adrese tefeci ...
2019’da Denizlililerin bebeklerine en çok verdiği isimler belli oldu
YEREL HABERLER 2019’da Denizlililerin bebeklerine en çok verdiği ...
Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X