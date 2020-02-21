Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını devam ettirdi

Denizlispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkların tam hız devam ediyor. Bugün Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Levent Kartop yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman taktik çalışmalarıyla sona erdi. Tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Gambiyalı kanat oyuncu Modou Barrow ise takımla beraber çalışmalarına devam etti.

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