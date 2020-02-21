Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını devam ettirdi
Denizlispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkların tam hız devam ediyor. Bugün Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Levent Kartop yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman taktik çalışmalarıyla sona erdi. Tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.
Gambiyalı kanat oyuncu Modou Barrow ise takımla beraber çalışmalarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan esnafı tek tek ziyaret etti Başkan Erdoğan: “Esnafımızın aktif olması, bizlere de güç verdi”
YEREL HABERLER Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan esnafı tek tek ...
Denizlispor'un Kasımpaşa kabusu
YEREL HABERLER Denizlispor'un Kasımpaşa kabusu
Günlük 1 ton 200 kilogram üretim gerçekleştiriliyor Bin metre rakımda organik Alandız Kestanesi Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden kırsal kalkınmaya destek Denizli kestane şekerinde de marka olma yolunda ilerliyor Salman: “Kestaneyi şeker yapıp katma değerini yükselterek değerinde satıyoruz” Gıda Mühendisi Karcar: “Glikoz şekeri kullanmadan kestane şekeri üretiyoruz”
YEREL HABERLER Günlük 1 ton 200 kilogram üretim ...
(Özel) Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken detay PAÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kaya: “2 bin yıllık yapılar depremde zarar görmedi” “Urartular ve Selçuklular döneminden kalma yapıların zarar görmemesi, yapıların sağlam zemin üzerinde olmasının önemini gösterdi”
YEREL HABERLER (Özel) Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken ...
Kuşlar ve sokak hayvanları açlıktan ölmesinler diye 100 besleme istasyonu yaptılar
YEREL HABERLER Kuşlar ve sokak hayvanları açlıktan ölmesinler diye ...
Pamukkale Üniversitesi’nden dijitalleşme alanında büyük adım PAÜ, Pamukkale Teknokent ve İnsan ve Yapay Zeka Derneği’nden dijitalleşme alanında büyük adım
YEREL HABERLER Pamukkale Üniversitesi’nden dijitalleşme alanında ...
8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER 8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
Denizli'de tarım sektörünün temsilcileri bir araya gelecek
YEREL HABERLER Denizli'de tarım sektörünün temsilcileri bir araya ...
Fırat Çakıroğlu’nun ismi Pamukkale’de parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER Fırat Çakıroğlu’nun ismi Pamukkale’de parkta ...
Denizli Ticaret Odası Çivril temsilciliğini açtı Denizli Ticaret Odası 4 ilçenin esnafına hizmet verecek temsilciliği açtı
YEREL HABERLER Denizli Ticaret Odası Çivril temsilciliğini ...
Denizli'de iki katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Denizli'de iki katlı ev alev alev yandı
Fırat Çakıroğlu’nun ismi Pamukkale’de parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER Fırat Çakıroğlu’nun ismi Pamukkale’de parkta ...
Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri Dilek Livaneli öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri Dilek Livaneli ...
Göğsü alınmadan meme kanserinden kurtuldu Meme kanseri kadın, erken tanı ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Göğsü alınmadan meme kanserinden kurtuldu Meme ...
Jandarmanın tefeci operasyonunda 7 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmanın tefeci operasyonunda 7 gözaltı
Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda
YEREL HABERLER Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda
Başkan Zolan: "Türkiye’nin en temiz suyu Denizli’de olmaya devam edecek" “Bir şehirde alt yapı yoksa üstte ne yapsanız faydası yoktur” Denizli'de 3 mahallenin daha alt yapısı yenilecek
YEREL HABERLER Başkan Zolan: "Türkiye’nin en temiz suyu Denizli’de ...
Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı
YEREL HABERLER Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı
Suriyeli kar maskeli hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Suriyeli kar maskeli hırsızlar tutuklandı
Uygulama yapan polise otomobilin çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Uygulama yapan polise otomobilin çarpma anı kamerada
Arı üreticilerine ‘Varroa Paraziti’ hakkında eğitim
YEREL HABERLER Arı üreticilerine ‘Varroa Paraziti’ hakkında eğitim
Kaybolan kağıt toplayıcısı yaşlı adam her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kaybolan kağıt toplayıcısı yaşlı adam her yerde ...
Tokel: “2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir havacılık yan sanayisi kurmuş olacak” Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel: “Hiçbir teknik altyapının olmadığı halde 1930’lu yıllarda dünyanın en iyi uçakları Türkiye’de üretildi”
YEREL HABERLER Tokel: “2023 yılı itibariyle Türkiye kâmil manada bir ...
Denizli'de unlu mamuller üretimi yapan işletmelere yönelik denetim Kentte ürün bazlı gıda denetimleri devam ediyor Denetimlerde eksikleri bulunan ve kurallara uymayan işletmelere tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Denizli'de unlu mamuller üretimi yapan işletmelere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X