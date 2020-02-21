2019 yılında bin 942 kursiyer okuma-yazma öğrendi

Denizli’de 2019 yılında açılan kurslar sayesinde bin 942 kişi okumayazma öğrendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Okuma Yazma Seferberliği' projesi kapsamında okumayazma eğitimlerinin sertifika töreni yapıldı.

Pamukkale Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen belge törenine, Vali Hasan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, kursiyerler ve davetliler katıldı. Vali Karahan yaptığı konuşmada, "Denizli’de herhangi bir nedenle eğitim öğretim hakkından yararlanamayan vatandaşlarımızın okuryazar hale gelebilmeleri için okuma yazma kurslarımız halk eğitim merkezlerimiz aracılığı ile kesintisiz devam ediyor” dedi.



“2019 yılında 471 kurs ile bin 942 kursiyer bu kurslardan faydalandı”

Vali Hasan Karahan konuşmasının devamında ise, "Ülkemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında Denizli genelinde 2019 yılında 471 kurs açıldı. Bin 942 kursiyer bu kurslardan faydalandırılmış olup 2020 yılında ise 90 kurs açılarak 582 kursiyer bu kurslardan belge almaya hak kazanmıştır. Bugün sertifika töreni gerçekleştirdiğimiz Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi'nde ise bu sayı 2019 yılında 65 kurs, 624 kursiyer olup, 2020 yılında ise şu ana kadar 10 kurs açılarak 330 kursiyere okuma yazma yolunda ilk adımlar attırılmıştır. 2020 yılında açılan kurslarda okumayazma öğrenerek okuryazarlık belgesi almaya hak kazanan 21 kursiyerimiz var ve onlara belgelerini verdik. Okumayazma seferberliğinde emeği geçen tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Kurslara katılarak okumayazma belgesi alan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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