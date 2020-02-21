Denizli’deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

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Denizli’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı.

Denizli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince

18 Şubat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şahısların bulunduğu ikamette yapılan aramalarda 65 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 15 uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Adliyeye çıkarılan şahıslar “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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