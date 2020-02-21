Ali Şir Nevai 579’uncu doğum yıldönümünde anıldı Pamukkale Belediyesi 15. yüzyıl Özbek şairi Ali Şir Nevai’yi andı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: “Ali Şir Nevai mücadele eden bir savaşçı” “Geçmişimizden mutlaka dersler çıkarmalıyız”

Pamukkale Belediyesi’nin destekleri ile 15. yüzyıl Özbek şairi Ali Şir Nevai 579’uncu doğum yıl dönümünde anıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ali Şir Nevai, milli benliğini kaybetmemek için mücadele eden bir savaşçı idi. Bizler de onun gibi savaşçıları örnek alarak milli birliğimize, benliğimize sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu’nun, Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi’nin destekleri ile düzenlediği Ali Şir Nevai’nin 579’uncu doğum yıldönümü ve anma programı, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlendi. Türk Cumhuriyetlerden yerel kıyafetler giyen öğrencilerin konukları karşıladığı törene, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Üniversitesi’nden dekanlar ile Afganistan Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Spordan Sorumlu Uzmanı Nurullah Mahmodoğlu, Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Zarghona Roshan, Afganistanlı, Özbekistanlı ve Tacikistanlı ile diğer ülkelerden öğrencilerle ve vatandaşlar katıldı.



“Ali Şir Nevai milli benliğini kaybetmemek için mücadele eden bir savaşçı”

“Ali Şir Nevai, milli benliğini kaybetmemek için mücadele eden bir savaşçı idi” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, üniversitede Ali Şir Nevai etkinliği düzenlemek isteyen gençlerin destek olmak için belediyeye geldiklerinde bu teklifi hemen kabul ettiklerini söyledi. Başkan Örki, “Ali Şir Nevai için bir sanatçı denilecek, bir devlet adamı denilecek, bir Türkçe aşığı denilecek, hepsi de doğru. Bana göre Ali Şir Nevai aynı zamanda bir savaşçı. Neyin savaşçısı, milli benliğini kaybetmemek için mücadele eden bir savaşçı. O dönemdeki olaylarda gördük ki Türkçemiz başka dillerle kıyaslanmaya başlamış. Bizim dediğimiz sanatçılar Türkçe yerine farklı farklı dillerde eserler yazmaya başlamışlar. Ali Şir Nevai bunu fark etmiş ve demiş ki Türkçe’den daha kadim bir dil yoktur. Meramını anlatacaksan Türkçe’den daha iyi bir dil bulamazsın diyerek onun savaşını vermeye başlamış. O, Türkçe’yi kaybettiğin anda, o benliğini de kaybediyorsun düşüncesindeydi” dedi.



“Geçmişimizden mutlaka dersler çıkarmalıyız”

Ali Şir Nevai gibi milli benliğini kaybetmemek için savaş veren değerli büyüklerden mutlaka ders çıkarılmasını gerektiğini belirten Başkan Örki, “Biz geçmişimizden mutlaka ama mutlaka dersler çıkarmalıyız. Çıkartacağımız dersleri yaşadığımız bu çağa adapte etmek, uyarlamak zorundayız. Bizler milli birliğimize, benliğimize sahip çıkmalıyız. Eğer biz birlik ve beraberliğimizi kaybetmezsek, ortamda neler yaşanırsa yaşansın, bizlere hangi tür saldırılar olursa olsun, biz hiçbir zaman kırılmayız. Umuyor, diliyor ve yürekten inanıyorum ki, bizler dünya döndükçe ayakta kalmaya, bir ve beraber şekilde, gür bir şekilde sesimizi çıkarmaya ve bu dünyada medeniyetlerin beşiği olmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.

Programın devamında ise Ali Şir Nevai’nin çok yönlülüğünün ve eserlerinin anlatıldığı panel gerçekleştirildi. Ardından halkoyunları gösterisi, müzik ve şiir dinletisi düzenlendi. Ayrıca üniversite yemekhanesinde davetlilere Türk Cumhuriyetlerinin yöresel yemekleri ikram edildi.

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